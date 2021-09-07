Üye Girişi
24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - Son Dakika

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

07.09.2021 01:57
24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Güvercinada'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe için büyük önem taşıyan yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yarışmanın Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğunu söyleyen Günel, geleneksel yarışmayı 24. kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Günel, "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sadece bir yarışma değildir. Kuşadası ismiyle birlikte Türkiye'ye mal olmuş bir sanat etkinliğidir." ifadelerini kullandı.

Günel, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yarışmaya dijital oylamayı eklediklerini ve halk jürisi işlevi gören bu uygulamanın yarışmanın güvenilirliğini ve itibarını artırdığını da ifade etti.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerisi ile "Uluslararası pop müzik beste yarışması" haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Bu hedefe ulaşma konusunda da kararlıyız." dedi.

12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek yarışma kapsamında sürecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü de şunları kaydetti:

"Kuşadası 24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın en önemli etkinliklerinden biri, şüphesiz ki sevgili Okan Bayülgen tarafından hazırlanan 'Bir Notanın Hikayesi' adlı belgesel olacak. Altın Güvercin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Belgesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde tekrar Kervansaray'da izleyici ile buluşacak. Altın Güvercin Beste Yarışması 11 Eylül tarihinde sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'ın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahne alacağı bir konser ile sürecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak."

Köylü, yarışma kapsamında verilen KUSAV Onur Ödülü'nün, bu yıl sanatçı Nükhet Duru'ya verileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Kervansaray'da düzenlenen galada sahne alan şarkıcı Işın Karaca, "Müzik dünyasındaki ilk büyük başarımı bu sahnede elde ettim. Bu sahnede doğdum. Bizlere yeniden Altın Güvercin heyecanı yaşatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan, 12 Eylül'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, jüri karşısında bestelerini seslendirecek finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek için kura çekildi.

Programa, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker, yarışmanın altın sponsoru Eviz Yapı'dan Şakir Eviz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kuşadası, Müzik, Aydın, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i 00:18 Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi 23:57 Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli 22:43 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli
Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede 22:19 Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi 21:12 Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Yoğun bakımlarda aşısız alarmı! Sinovac detayı endişelendirdi 20:40 Yoğun bakımlarda aşısız alarmı! Sinovac detayı endişelendirdi
İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz 19:30 İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek 17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek

Son Dakika Haberleri
19:10 Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile
18:56 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti
18:50 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı
18:44 CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba
18:03 Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata veda etti
18:02 Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor
17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
17:29 Taksim Metrosunda raylara atlayıp, intihar etmeye çalışmıştı! O genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü         
00:35
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Türkiye'nin S-400'ü geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin S-400'ü geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Hedefimiz 5 yıl" diyerek müjdeyi verdi         
23:10
Ali Koç'un Ali Koç'un "Sorun çıkarana, sorun çıkarırım" sözleri Sinan Gümüş'ün umurunda olmadı! Futbolcuya tepki büyük         
22:21
İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu         
22:05
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı         
20:33
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor         
17:00
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 02:13:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement