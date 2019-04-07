24. Langkawi Bisiklet Turu

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, ikinci etap yarışıyla devam etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, ikinci etap yarışıyla devam etti.



Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan yarış, ikinci gününde 200,6 kilometrelik Senawang-Melaka etabıyla sürdü.



Malezya'nın tarihi ve turistik yerlerinden geçen bisikletçiler, sıcak hava ile yüksek neme rağmen 200,6 kilometre boyunca pedal çevirdi.



Turun ikinci etabını ev sahibi ülke takımlarından Terengganu'nun Malezyalı sporcusu Mohd Hariff Saleh kazandı. İkinciliği İtalya'nın Bardini takımından Andrea Guardini, üçüncülüğü Japonya Milli Takımı adına yarışan Kazushige Kuboki aldı.



Yarışta genel klasman liderliğini, ilk günün galibi Malezya'nın Sapura takımının Avustralyalı sporcusu Marcus Culey sürdürdü. Genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu üçüncü etapta da Culey taşıyacak.



Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın 192,9 kilometrelik Muar-Putrajaya etabıyla devam edecek.

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