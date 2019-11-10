24 mahallenin yolu 6 aydır kapalı
7 saat önce
Adana'da Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahallenin ulaşımını sağlayan yol 6 aydır kapalı.Kurttepe-Çatalan arasındaki ana yolun kapalı olması nedeniyle Adana'dan Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
Adana'da Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahallenin ulaşımını sağlayan yol 6 aydır kapalı.
Kurttepe-Çatalan arasındaki ana yolun kapalı olması nedeniyle Adana'dan Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kapatılan yola beton bloklar konularak üzerine "Dur" yazıldı. Vatandaşlar da diğer beton blokların üzerine "Belediyeyi görevi davet ediyoruz" yazdı.
Bu istikametten 6 aydır gidemediklerini belirten vatandaşlar, "Bu köylere bu güzergahtan ulaşması gereken binlerce kişi mağdur. Aylardır kapalı olan yolun açılması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz" dediler. - ADANA
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