24. Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali başladı - Son Dakika

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali başladı.

Şemsiye Sokak'taki festivalin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, Malatya'ya "kayısının başkenti" dediklerini, kentin "kuru kayısının başkenti" olmayı da hak ettiğini söyledi.

Kuru kayısının ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon dolar girdi sağladığını anlatan Baruş, "Bugün Malatya'da yaklaşık 850 bin dönüm arazide kayısı ağacı dikili ve bu alanda 8 milyon 800 bin civarında kayısı ağacı mevcut. Malatya'da nüfus başına yaklaşık 9 kayısı ağacı düşüyor. Bu kayısının kent için önemini açık şekilde ortaya koyuyor. Malatyalı yılardır kayısıdan geçimini sağlıyor ve alın terinin, emeğinin karşılığını almak istiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısıya desteğini ilan etmesiyle çiftçinin büyük bir güvenceye kavuştuğuna işaret eden Baruş, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz şu an rahat, kayısı üreticilerimizle görüştüğümüzde devletin verdiği güveni hissettiklerini ve yüzlerinin güldüğünü görüyoruz. Kayısının geçen yıl ortalama kilogram fiyatı 2,59 dolardı ancak bu yıl 4 dolara yaklaşıyor. Bu yılki kayısı gelirimiz çok daha fazla olacak, üreticimizin yüzü daha fazla gülecek, alın terinin karşılığını daha iyi şekilde alacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya kayısısına "güneşin altın yumurtası" dediklerini söyledi.

Festivallerin temel amacının toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu anlatan Gürkan, "Benim tek projem sosyal entegrasyon projesi. Toplumdaki birlik ve beraberliğin ihdas edilmesi, öbür işler kolay olur. Malatya bugün tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyor. Belediye olarak modern kayısı lisanslı deposunu yapıyoruz, bitmek üzere. Yanı başına şire pazarı yapıyoruz, buğday pazarı, fidancılar sitesi yapıyoruz. 5 bin kişilik kapalı spor salonu, gençlik karşılama merkezi, fuarcılık merkezi yapıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da festivallerin kentin, ürünlerin tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Malatya şanslı bir şehir. Allah'ın lütfu burada yetişiyor. Sadece yetiştirdiği tarım ürünleriyle şanslı değil, yetiştirdiği insanlar bakımından da Malatya şanlı bir il. Gurur duyuyoruz. Malatya, Türkiye Cumhuriyeti'ne 2 cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir kentimiz." diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise hedeflerinin kuru kayısı ihracatından 500 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından festivalin geçmişinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi gezildi.

İki gün sürecek festival kapsamında yarın Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, kortej yürüyüşü, kayısı yarışması ve konser düzenlenecek.

Açılışa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.