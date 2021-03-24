Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Milli Takım Özel
20:00 Spor Akşamı
20:45 Milli Takım Özel
21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 Takvim Yaprakları
21:55 Milli Takım Özel
23:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika