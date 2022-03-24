24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor

24.03.2022 11:33

24 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlamasının ardından 14,83 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,36'dan, sterlin ise 19,64'ten alıcı buluyor.

Dün dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 üzerinde 14,8371'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,83 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,36'dan, sterlin/TL ise 19,64'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0980'den alıcı buluyor.

PUTİN'İN AÇIKLAMASI EMTİA FİYATLARINI VURDU

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." açıklamasının küresel bazda risk algısını yükselttiğini bildirdi. Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de yükselişini sürdürerek 118 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini kaydetti. Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 67'ye yükseldi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Sterlin, dolar, Rusya, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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