Son Dakika Haberleri: 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

1 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da tüberküloz (verem) hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi amacıyla "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" etkinlikleri çerçevesinde bütün yurtta çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Verem insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. DSÖ küresel tüberküloz 2018 Raporuna göre 2017 yılında Dünyada 10 milyon yeni tüberküloz vakası tespit edilmiştir. Bunların 9 milyonu erişkin,1 milyonu çocuktur.

Rapora göre 2017 yılında dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden biridir ve 1,6 milyon kişinin tüberküloz hastalığından hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

Verem hastalığı, hasta insanlardan öksürme, hapşırma ile ortama yayılan mikrobun, solunum yoluyla alınması sonucu bulaşır ve tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye verem hastalığını bulaştırır.

Verem hastalığı en çok akciğerleri tutmakta olup hastalık lenf bezleri, kemikler, böbrekler gibi diğer organlarda görülebilir.

Bu hastalık; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Özellikle iki-üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir.

Müdürlüğümüze bağlı Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaşı Biriminde (Verem Savaş Dispanseri) verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmakta olup bu hastalığın tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar Verem Savaş Birimimizce ücretsiz verilmektedir." denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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