24 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
17.00 Teknik direktör Şenol Güneş
ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
17.30 Milliler, Moldova
maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
18.30 Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon ve bir futbolcusu açıklamalarda bulanacak.
19.00 Moldova, Türkiye
maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.
EURO 2020 GRUP ELEME MAÇLARI
17.00 Kazakistan
- Rusya
17.00 Galler
- Slovakya
20.00 Macaristan
- Hırvatistan
20.00 İsrail
- Avusturya
20.00 San Marino
- İskoçya
22.45 G. Kıbrıs
- Belçika
22.45 Hollanda
- Almanya
22.45 K. İrlanda - Belarus
22.45 Polonya
- Letonya
22.45 Slovenya
- Makedonya
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek. Ankaragücü
maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Valencia
Efsaneler Karması ile İspanyol Futbolu Karması, Valencia'nın 100. yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenecek gecede özel maçta karşılaşacak. Bu özel gecenin davetlileri arasında Fenerbahçe
'nin futbolcusu Mehmet Topal
da var. Soldado ise dün yaptığı açıklama ile bu karşılaşmada görev alamayacağını ifade etmişti.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, TFF
1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yapacağı maçla hazırlıklarına devam edecek.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Gaziantep
Basketbol- Anadolu Efes
(Şahinbey
)
17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge
)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Fenerbahçe- Beşiktaş
(Metro Enerji)
VOLEYBOL
Kupa Voley Kadınlar Finali
18.00 Eczacıbaşı
VitrA - Fenerbahçe Opet