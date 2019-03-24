Son Dakika Haberleri: 24 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

24 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

1 saat önce

A MİLLİ TAKIM17.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

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A MİLLİ TAKIM

17.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

17.30 Milliler, Moldova maçının son çalışmasını gerçekleştirecek. 

18.30 Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon ve bir futbolcusu açıklamalarda bulanacak.

19.00 Moldova, Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

EURO 2020 GRUP ELEME MAÇLARI

17.00 Kazakistan - Rusya

17.00 Galler - Slovakya

20.00 Macaristan - Hırvatistan

20.00 İsrail - Avusturya

20.00 San Marino - İskoçya

22.45 G. Kıbrıs - Belçika

22.45 Hollanda - Almanya

22.45 K. İrlanda - Belarus

22.45 Polonya - Letonya

22.45 Slovenya - Makedonya

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek. Ankaragücü maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Valencia Efsaneler Karması ile İspanyol Futbolu Karması, Valencia'nın 100. yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenecek gecede özel maçta karşılaşacak. Bu özel gecenin davetlileri arasında Fenerbahçe'nin futbolcusu Mehmet Topal da var. Soldado ise dün yaptığı açıklama ile bu karşılaşmada görev alamayacağını ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı maçla hazırlıklarına devam edecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes (Şahinbey)

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 Fenerbahçe- Beşiktaş (Metro Enerji)

VOLEYBOL

Kupa Voley Kadınlar Finali

18.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Şenol Güneş, Spor
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