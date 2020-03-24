24 Mart Salı DHA Spor Gündemi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun virüse karşı doğal yaşamı

"İşlerimizin başında duruyoruz"

"Temennimiz virüsün bir an önce bitmesi"

"Futbolcuların morali iyi"

"Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok"

"Futbolcularımızı mağdur etmeyeceğiz"

"Herkesin vicdanlı olması lazım"

Kendisini karantinaya alan Hasan Kartal bağlama öğreniyor

"İnsanlar dışarı çıkamıyor, bu lig devam edebilecek mi?"

"Yabancı futbolcuların çoğu ülkesine gitmek istiyor"

"Herkesten test istemek lazım"

"Futbolcularda psikolojik bir baskı olabilir"

"65 yaşını geçen hocaları sahaya nasıl çıkaracaksın?"

Ankaragücü 'ne herkes vuruyordu şimdi de korona vurdu

"17 Nisan'da ligler başlamaz"

"Sağlık testi yaptırmak zorundayız"

"Kulüpleri zor günler bekliyor"

"Yapılandırmalar, vergiler ertelenebilir"

"Ligler iptal edilmezse çok büyük sorunlar yaşanacak"

"Bu ortamda futbol nasıl oynanacak?"

Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı

Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalım

Gözde Yılmaz : Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım

Ayça Aykaç : Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruz

Tuğba Şenoğlu : Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporcuların 'koronavirüs' mesajları

Başkan Metin Şahin: Evde kal Türkiye

Hatice Kübra İlgün : Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alalım

Zeliha Ağrıs : Zorunlu olmadıkça evden ayrılmayalım

Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'ndan 'evde kal' mesajı

Antrenör Serdar Eler: Kişisel hijyene dikkat edelim

Anastasia Savash: Evde kalın

Edanur Arslan: Kalabalık ortamlarda bulunmayalım

Yağmur Bembeyaz: Temas etmemeye özen gösterelim

Yılmaz Vural : Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım..!

"Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz"