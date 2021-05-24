Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Avrupa'nın Paslaşması
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika