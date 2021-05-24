24 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Avrupa'nın Paslaşması

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

23:05 Taktik Analiz