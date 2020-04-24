24 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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24 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
44 dakika önce
24 Nisan 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sol Şerit
01:21 Galip Derviş
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:00 Akasya Durağı
07:00 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:15 Arka Sokaklar
23:45 Beyaz Show
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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