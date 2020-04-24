24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Arsenal Goller
00:40 MİLAN GOLLER
00:50 İNTER GOLLER
00:50 Inter Goller
01:00 İsveç - İngiltere
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSVEÇ - İNGİLTERE
01:00 İtalya - İrlanda
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Hollanda - Almanya
04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN
04:00 Portekiz - Hollanda
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Hollanda - Almanya
10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN
10:30 Portekiz - Hollanda
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Danimarka - Portekiz
12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz
12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ÇEK CUMHU
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -
16:00 Almanya - Yunanistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:30 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 Portekiz - Hollanda
23:00 İngiltere - İtalya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' İNGİLTERE