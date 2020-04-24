24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

44 dakika önce

24 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Arsenal Goller

00:40 MİLAN GOLLER

00:50 İNTER GOLLER

00:50 Inter Goller

01:00 İsveç - İngiltere

01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSVEÇ - İNGİLTERE

01:00 İtalya - İrlanda

02:40 Bir Zamanlar

02:40 Spor Akşamı

03:40 Almanya Bundesliga Özetler

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Hollanda - Almanya

04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN

04:00 Portekiz - Hollanda

05:40 Lig Hatırası 89-90

05:40 Siyah Beyaz Anılar

05:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Hollanda - Almanya

10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN

10:30 Portekiz - Hollanda

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Danimarka - Portekiz

12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz

12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ÇEK CUMHU

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -

16:00 Almanya - Yunanistan

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:30 Almanya Bundesliga Özetler

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 Portekiz - Hollanda

23:00 İngiltere - İtalya

23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' İNGİLTERE

Portekiz, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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