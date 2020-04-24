24 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

01:32 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

03:05 Oynat Bakalım

03:30 Survivor Panorama 2020

04:10 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:50 Doya Doya Moda

06:15 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler