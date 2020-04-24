Son Dakika › TV › 24 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
24 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
44 dakika önce
24 Nisan 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
01:32 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
03:05 Oynat Bakalım
03:30 Survivor Panorama 2020
04:10 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:50 Doya Doya Moda
06:15 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı