24 Nisan 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Güzel Köylü

07:00 Kağıt Ev

09:15 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kağıt Ev

17:00 En Güzel Bölüm

17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show