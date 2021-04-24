Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Gönül Dağı
02:25 Mesnevi'den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:30 Mesnevi'den Hikayeler
05:55 Böyle Bitmesin
08:35 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Masumlar Apartmanı
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı
23:45 Mavera
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika