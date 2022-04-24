24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

24.04.2022 06:42
24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

24 Nisan 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Destan

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer

06:15 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Dizi TV

12:50 Kardeşlerim

15:50 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Adı Sevgi

YORUMLAR
500
23 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 23 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 22 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 22 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 06:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: 24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement