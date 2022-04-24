Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Destan
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
06:15 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Dizi TV
12:50 Kardeşlerim
15:50 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Adı Sevgi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika