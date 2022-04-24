Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:15 İleri Üçlü
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:50 İtalya Serie A Özetler
05:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:15 İngiltere Premier Lig Özetler
08:35 İtalya Kupası Özetler
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:25 Spor Takvimi
12:00 Spor Bülteni
12:55 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka
13:25 Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:00 Spor Bülteni
15:55 Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Spor Haftasonu
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Bursaspor - Altaş Denizlispor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika