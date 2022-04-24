24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

24.04.2022 06:42
24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

24 Nisan 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:45 Kasaba Doktoru

02:50 Sahur Bereketi

04:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:40 Kalk Gidelim

08:50 Kasaba Doktoru

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kara Tahta

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:15 Teşkilat

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Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi? Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi? 22 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı 22 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

Kasaba Doktoru, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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