Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
01:45 Kasaba Doktoru
02:50 Sahur Bereketi
04:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:40 Kalk Gidelim
08:50 Kasaba Doktoru
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kara Tahta
16:15 Ramazan Günlüğü
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:15 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika