24 Nisan haftasında yapılan 13 milyarlık harcamanın yüzde 27'si internetten - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 24 Nisan haftasında yapılan 13 milyarlık harcamanın yüzde 27'si internetten - Son Dakika Ekonomi

24 Nisan haftasında yapılan 13 milyarlık harcamanın yüzde 27'si internetten

14 dakika önce

TEPAV'ın "COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi" bültenine göre 24 Nisan haftasında tüketici harcamaları, bir önceki haftaya göre tutarı 2,3 milyar TL azaldı, yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden yapıldı.

24 Nisan haftasında yapılan 13 milyarlık harcamanın yüzde 27'si internetten, System.String[]

TEPAV'ın "COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi" bültenine göre 24 Nisan haftasında tüketici harcamaları, bir önceki haftaya göre tutarı 2,3 milyar TL azaldı, yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden yapıldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanan "COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteninde", harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/kredi kartı harcaması ve haftalık/yıllık değişimleri ele alındı. Bu kapsamda TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları haftalık verisi tüketici harcamalarının takibine olanak sağlıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kart Monitör araştırması 2017 verilerine göre 10 kişiden 7'si ödemelerinde kredi kartını tercih ediyor ve COVID-19 nedeniyle birçok kişinin ödemelerinde özellikle kredi kartını tercih ettiği biliniyor.

TEPAV bülteni kapsamında, COVID-19'un tüketici harcamaları açısından oluşturduğu etkiyi takip edebilmek amacıyla, TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları verisi incelendi. "COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteninde", harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/kredi kartı harcaması ve haftalık/yıllık değişimleri ele alındı.

24 Nisan haftasında zorunlu tüketim harcamalarında düşüş yaşandı

24 Nisan haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 13 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 2,3 milyar TL (yüzde 15) azaldı. İşlem adedi ise yüzde 13 azalarak 78 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 26 Nisan 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart - 24 Nisan 2020'de yapılan harcamaların tutarı yüzde 9, işlem adedi ise yüzde 16 azaldı.

Aynı haftada banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 33'ünü (4,3 milyar TL) market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10'unu (1,3 milyar TL) çeşitli gıda ve yüzde 9'unu (1,1 milyar TL) elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları oluşturdu. Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 24 Nisan haftasında yapılan toplam harcamaların 3,4 milyar TL'si (yüzde 27) internet üzerinden yapıldı.

24 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla market ve alışveriş merkezleri harcamaları 765 milyon TL (yüzde 15), çeşitli gıda harcamaları 178 milyon TL (yüzde 12), elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları 147 milyon TL (yüzde 12), internet üzerinden yapılan alışverişler 429 milyon TL (yüzde 11) azaldı.

Bir önceki haftaya kıyasla 24 Nisan haftasında havayolları ve kamu/vergi ödemeleri kalemlerinde artış görüldü. En fazla düşüş ise doğrudan pazarlama, kumarhane/içkili yerler, araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve telekomünikasyon harcamalarında görüldü.

Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 26 Nisan 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart - 24 Nisan 2020'de en fazla artış market ve alışveriş merkezleri (yüzde 48), elektrik-elektronik eşya, bilgisayar (yüzde 36) ve çeşitli gıda (yüzde 21) harcamalarında görüldü. Aynı dönemde harcamalar en fazla havayolları (yüzde 74), konaklama (yüzde 69), kumarhane/içkili yerler (yüzde 65), seyahat acenteleri/taşımacılık (yüzde 60), yemek (yüzde 53) ve giyim ve aksesuar harcamalarında (yüzde 50) azaldı. Aynı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. - İSTANBUL

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 03:37 Kaynak: İHA


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