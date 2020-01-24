24 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 24 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

10 dakika önce

24 Ocak 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

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Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Kara Ekmek

04:15 Beyaz Gelincik

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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