24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Top 10
02:45 TFF 1. Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Top 10
05:45 TFF 1. Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
11:00 Taraftar
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Saati
15:30 Özel Röportaj
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:30 Haftanın Öyküleri
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 Taraftar
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep
20:45 Devre Arası
21:00 Gençlerbirliği - Gaziantep
21:15 Devre Arası
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Taraftar