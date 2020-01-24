24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

10 dakika önce

24 Ocak 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Top 10

02:45 TFF 1. Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Top 10

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

11:00 Taraftar

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Saati

15:30 Özel Röportaj

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:30 Haftanın Öyküleri

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 Taraftar

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep

20:45 Devre Arası

21:00 Gençlerbirliği - Gaziantep

21:15 Devre Arası

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Taraftar

Türkiye Futbol Federasyonu, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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