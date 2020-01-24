24 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
10 dakika önce
24 Ocak 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Yasak Elma
02:30 Temizlik Benim İşim
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 İnadına Aşk
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 A la Şerife
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Benimle Söyle
22:30 Benimle Söyle
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