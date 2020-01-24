24 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
31 dakika önce
24 Ocak 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:45 Rus'un Oyunu
03:20 Sevdim Seni Bir Kere
04:20 Cesur ve Güzel
05:20 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Babil
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