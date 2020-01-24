24 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
03:55 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Spor Kitaplığı
04:30 İngiltere Premier Lig Goller
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:05 Avrupa Yolunda
05:30 Takvim Yaprakları
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 İngiltere Premier Lig Goller
05:50 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 TFF 1. Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:25 Lig Raporu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Lig Raporu
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum