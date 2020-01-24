24 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 24 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

31 dakika önce

24 Ocak 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Benim Adım Melek

03:30 Seksenler

04:30 Şampiyon

07:30 İncir Ağacı

08:45 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

Seksenler, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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