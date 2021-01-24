24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:40 CNN TÜRK Masası
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:40 Üretim Rotası
10:00 Haber
10:30 Müfettiş
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 Ana Haber
21:00 Ne Oluyor?
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi