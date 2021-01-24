24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı, System.String[]

24 Ocak 2021 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:40 CNN TÜRK Masası

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

09:40 Üretim Rotası

10:00 Haber

10:30 Müfettiş

11:00 Haber

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:40 Baştan Sona Sağlık

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 Ana Haber

21:00 Ne Oluyor?

24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

CNN Türk, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika


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Son Dakika

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