24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

24.01.2021 06:42
24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

24 Ocak 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

01:30 Şeref Kanunu

02:15 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:45 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

14:00 Babam Çok Değişti

15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Şeref Kanunu

23:45 5 Başlı Köpekbalığı

24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

Karayip Korsanları, Sihirli Annem, Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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