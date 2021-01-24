Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Beyaz Show
01:30 Şeref Kanunu
02:15 Gelinim Mutfakta
03:15 Müzik Arası
04:00 Arda ile Omuz Omuza
04:45 Küçük Ağa
06:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
14:00 Babam Çok Değişti
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Şeref Kanunu
23:45 5 Başlı Köpekbalığı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika