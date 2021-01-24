24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Dizi
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Akrep
03:00 Metro
03:00 Ölüm Dövüşü
04:30 Ölüm Dövüşü
05:00 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sinema
13:00 Akrep
14:00 Sol Yanım
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:40 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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