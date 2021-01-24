24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Dizi

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Akrep

03:00 Metro

03:00 Ölüm Dövüşü

04:30 Ölüm Dövüşü

05:00 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

13:00 Akrep

14:00 Sol Yanım

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:40 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara