24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

24 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

02:00 İleri Üçlü Transfer

02:00 Stadyum

03:30 Taktik Analiz

04:30 Adana Demirspor - Bursaspor

05:25 Başlama Vuruşu

06:10 İtalya Kupası Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Münih - Freiburg

07:00 Teknik Analiz

08:40 Özel Röportaj

09:00 Orhan Ayhan'la

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Taktik Analiz

10:00 Stadyum

11:25 Efsanelerin İzinde

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Hava Durumu

12:30 Spor Bülteni

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor

15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Adana Demirspor - Bursaspor

18:55 Yılport Samsunspor - Altay

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Adana Demirspor, Orhan Ayhan, Bursaspor, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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