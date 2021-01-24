Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü Transfer
02:00 Stadyum
03:30 Taktik Analiz
04:30 Adana Demirspor - Bursaspor
05:25 Başlama Vuruşu
06:10 İtalya Kupası Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Münih - Freiburg
07:00 Teknik Analiz
08:40 Özel Röportaj
09:00 Orhan Ayhan'la
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Taktik Analiz
10:00 Stadyum
11:25 Efsanelerin İzinde
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Hava Durumu
12:30 Spor Bülteni
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor
15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Adana Demirspor - Bursaspor
18:55 Yılport Samsunspor - Altay
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika