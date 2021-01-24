24 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı
24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:15 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı Damat
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Çatı Katı Aşk
10:45 Senden İyi Yok
11:00 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Rehber
15:00 Geniş Aile
15:15 Senden İyi Yok
16:45 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi