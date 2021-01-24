24 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Kırmızı Oda

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panorama

13:15 Süper 1 Takım

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

16:00 Sinema

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler