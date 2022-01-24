24 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:15 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

23:00 Teknik Analiz