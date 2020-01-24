24 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti
Zeynel Fırat Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladıkDeniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor"
Sivassporlu Hakan Arslan: Liderliğin tesadüf olmadığını gösterdik"Bütün Anadolu bizi destekliyor""Şampiyonluğun adayıyız""Stresi altımızdaki takımlar yaşayacak, biz keyfine bakacağız"
Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağımDünya Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de mücadele edecek Can Öncü, "Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım" dedi.
SÜPER LİG20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Akhisarspor - Bursaspor
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI15.00 Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan23.00 Real Madrid - Anadolu Efes
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Halkbank - Bursa B.Şehir Bld.
AVRUPA LİGLERİ
22.45 Brescia - Milan (Hakan Çalhanoğlu)