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SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu - Son Dakika

SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu

24.01.2022 09:59

SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusuFatih TURAN-Sinan UÇAR/TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu

Fatih TURAN-Sinan UÇAR/TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Trabzonsporlu taraftarlar galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti. Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'bu sene sensin şampiyon' sloganları attı.

GÜMÜŞHANE'DE DE KUTLAMA YAPILDI

Galatasaray-Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından Gümüşhane'de de bordo mavili taraftarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar, sloganlar atarak galibiyeti kutladı.

SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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