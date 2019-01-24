Son Dakika Haberleri: 24 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

24 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

9 dakika önce

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13: 00 Hatayspor (0) - (1) Medipol Başakşehir 18: 00 Kasımpaşa (0) - (0) Aytemiz Alanyaspor20: 30 Fenerbahçe (0) - (1) ÜmraniyesporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13: 00 Hatayspor (0) - (1) Medipol Başakşehir  

18: 00 Kasımpaşa (0) - (0) Aytemiz Alanyaspor

20: 30 Fenerbahçe (0) - (1) Ümraniyespor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

11.00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

ASYA KUPASI (Çeyrek Final)

16: 00 Vietnam - Japonya (Yuto Nagatomo)

19: 00 Çin - İran

BASKETBOL

Euroleague

20: 30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos 

23: 00 Real Madrid - Anadolu Efes

Euroleague Kadınlar

18: 00 Hatay BŞB - Carolo Basket

20: 00 Sopron Basket - Fenerbahçe

EuroCup Kadınlar

19: 00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol

19: 30 Galatasaray - DVTK Miskolc

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Başakşehir, Hatayspor, Fenerbahçe, Spor
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