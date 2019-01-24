24 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi
9 dakika önce
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13: 00 Hatayspor (0) - (1) Medipol Başakşehir 18: 00 Kasımpaşa (0) - (0) Aytemiz Alanyaspor20: 30 Fenerbahçe (0) - (1) ÜmraniyesporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13: 00 Hatayspor (0) - (1) Medipol Başakşehir
18: 00 Kasımpaşa (0) - (0) Aytemiz Alanyaspor
20: 30 Fenerbahçe (0) - (1) Ümraniyespor
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
11.00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
ASYA KUPASI (Çeyrek Final)
16: 00 Vietnam - Japonya (Yuto Nagatomo)
19: 00 Çin - İran
BASKETBOL
Euroleague
20: 30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
23: 00 Real Madrid - Anadolu Efes
Euroleague Kadınlar
18: 00 Hatay BŞB - Carolo Basket
20: 00 Sopron Basket - Fenerbahçe
EuroCup Kadınlar
19: 00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol
19: 30 Galatasaray - DVTK Miskolc
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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