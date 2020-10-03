24 park sil baştan - Son Dakika

24 park sil baştan

Altındağ'ın parkları sil baştan yenilendi.

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Altındağ'ın parkları sil baştan yenilendi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, var olan parkları baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.

İlçedeki 24 parkı bambaşka bir görünüme kavuşturan Altındağ Belediyesi, parklara büyüklüklerine göre; spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar da yerleştirerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturdu.

"Park ve yeşil alan medeniyet demektir"

Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Başkan Balcı "Park ve yeşil alan demek medeniyet demektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ'a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli onlarca park kazandırdık. Ayrıca Altındağ'daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız sürecek"

Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam edeceklerini ve ne gerekiyorsa yapacaklarını da söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan parklar yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da oluşturulacağı parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik edecek. Parklarımız ve ağaçlandırma alanlarımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

24 park sil baştan
24 park sil baştan
24 park sil baştan
24 park sil baştan
24 park sil baştan
24 park sil baştan

Altındağ Belediyesi, Altındağ, oyunlar, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 24 park sil baştan - Son Dakika

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