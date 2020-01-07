24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika

24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı

6 saat önce

Bartın Üniversitesinde güz dönemi final sınavları kapsamında, 24 saat açık tutulan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, yapılan çorba ikramları ile aile sıcaklığını da yaşıyor.

24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı, System.String[]

Bartın Üniversitesinde güz dönemi final sınavları kapsamında, 24 saat açık tutulan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, yapılan çorba ikramları ile aile sıcaklığını da yaşıyor.


Bartın Üniversitesinin Ağdacı Kampüsünde yer alan merkez kütüphanesi sınav dönemlerinde 24 saat açık tutulurken, ders çalışmak için kütüphanede sabahlayan öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor. Çorba dışında sıcak içecek ikramının da yapıldığı kütüphanenin bulunduğu yerleşkede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kantinler ise gece 01.00'a kadar açık tutuluyor.


Rektör Uzun, öğrencilere çorba ikram etti


Kütüphanelerde bireysel ya da gruplar halinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Ders arasına 'sıcak bir mola' veren öğrencilere çorbaları da yine Rektör Uzun tarafından ikram edildi. Uygulamadan memnun olan öğrenciler de çorba dağıtımı sırasında stantta uzun kuyruklar oluşturdu.


Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendini yenilediğini kaydeden Rektör Uzun, "Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz en önemli paydaşlarımız ve onların görüşlerini her türlü karar alma süreçlerimizde onların görüşlerinden faydalanıp onları karar alma süreçlerimize dahil ediyoruz. Üniversiteler malum yaşayan yerler. Özellikle 7/24 yaşayan üniversiteler hem eğitim-öğretim hem akademik ve mekanik araştırma noktasında kendilerini ön plana taşıyan üniversiteler oluyor. Bizde faaliyetlerimizi 7/24 yaşayan bir kampüs anlayışıyla sürdürüyoruz. Kütüphaneler burada önemli bir fonksiyon görüyor. Sadece ders çalışma amacıyla değil aynı zamanda öğrencilerimizin birbirlerinden etkileşerek sosyalleşerek kendilerini geliştirdikleri mekanlar haline dönüşüyor kütüphanemiz. Bizde kütüphaneyi daha cazip hale getirmek için öğrencilerimize yoruldukları dönemde bir sıcak mola anlayışıyla çorba ikram ediyoruz. Bazen çeşitli sürprizlerimiz oluyor. Çorbanın yanında başka şeylerde sandviç gibi ve aynı zamanda onların işte çayda ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz bu uygulamalarımızdan oldukça memnun" dedi.


Öğrenciler uygulamadan memnun


Final sınavlarının başladığı ilk 5 günde 15 bini aşkın öğrencinin giriş yaptığı kütüphanede sıcak çorba ikramı ile karşılaşan öğrenciler, aile sıcaklığı yaşadıklarını belirterek, uygulamayı destekledi.


Öğrenciler, "Vize ve final haftamızda burada sabahladığımızdan dolayı, sabahlara kadar ders çalışıyoruz. Hocalarımızda bize burada Rektörümüzde çorba ikram ediyor, soğuk sandviç ikram ediyor. Anne yemeği gibi geliyor böyle anne çorbası gibi geliyor. Güzel oluyor hepsi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Rektör, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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