Son Dakika Haberleri: 24 Saat Ağaçta Asılı Kalan Kuş Kurtarıldı

24 Saat Ağaçta Asılı Kalan Kuş Kurtarıldı

58 dakika önce

24 saat ağaçta asılı kalan kuş kurtarıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 24 saat boyunca iple ağaca asılı kalan kuş vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.

24 saat ağaçta asılı kalan kuş kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 24 saat boyunca iple ağaca asılı kalan kuş vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.
Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde ağaçta asılı bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla ağaçta iple asılı kalan sığırcık kuşunu kurtardı.
24 saat boyunca ağaçta asılı kalan kuşun ayağı ve kanadının kırıldığı ve kurtarıldıktan sonrada tedavi edilmesi için koruma altına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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