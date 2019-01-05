24 Saat Ağaçta Asılı Kalan Kuş Kurtarıldı
58 dakika önce
24 saat ağaçta asılı kalan kuş kurtarıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 24 saat boyunca iple ağaca asılı kalan kuş vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.
24 saat ağaçta asılı kalan kuş kurtarıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde 24 saat boyunca iple ağaca asılı kalan kuş vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.
Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa
Mahallesi'nde ağaçta asılı bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri merdivenli araç yardımıyla ağaçta iple asılı kalan sığırcık kuşunu kurtardı.
24 saat boyunca ağaçta asılı kalan kuşun ayağı ve kanadının kırıldığı ve kurtarıldıktan sonrada tedavi edilmesi için koruma altına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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