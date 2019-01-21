24 Saat Arayla Tekrar Var'da

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46 dakika önce
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Fırat Aydınus oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa
'nın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın VAR hakemi Fırat Aydınus
oldu. Aydınus, dün akşam oynan Trabzonspor-Medipol Başakşehir
müsabakasının da Video Yardımcı Hakem'iydi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu
düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam
ve Murat Ergin Gözütok
yapacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar
yer alacak. Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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