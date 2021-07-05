'İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışı' Türkiye'de ilk kez düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk olacağı belirtilen İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışının isim ve ana sponsoru Türk Telekom oldu. 24 saat sürecek bisiklet yarışının 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Türk Telekom, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışlarının isim ve ana sponsoru oldu. 24 saat süren bisiklet yarışı, 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yapılacak. Ayrıca Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace yarışması için https://istanbul24h.com/ adresine girilerek kaydolunabileceği ifade edildi.

24 SAAT BOYUNCA PEDAL ÇEVİRECEKLER

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'in 2, 4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacağı ifade edildi. Açıklamaya göre her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak.