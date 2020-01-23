24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Rize'de açık cezaevinden firar eden şahıs, 24 saat geçmeden Artvin'de yakalandı.

24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Rize'de açık cezaevinden firar eden şahıs, 24 saat geçmeden Artvin'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Rize adli makamlarınca çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A.T., bulunduğu Rize Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan 22 Ocak tarihinde firar etti. Firari, jandarmanın titiz çalışması neticesinde aynı gün saat 18.00 sıralarında Artvin'in Borçka ilçesi Kale köyündeki evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ARTVİN

Artvin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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