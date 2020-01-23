24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı
6 saat önce
Rize'de açık cezaevinden firar eden şahıs, 24 saat geçmeden Artvin'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
Rize'de açık cezaevinden firar eden şahıs, 24 saat geçmeden Artvin'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize adli makamlarınca çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A.T., bulunduğu Rize Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan 22 Ocak tarihinde firar etti. Firari, jandarmanın titiz çalışması neticesinde aynı gün saat 18.00 sıralarında Artvin'in Borçka ilçesi Kale köyündeki evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ARTVİN
Son Dakika Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti Odaya kitlenip diri diri yakılan kadının cenazesinde annesi baygınlık geçirdi