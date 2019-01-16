Son Dakika Haberleri: 24 Saat Hapishane Hücresinde Bir Gün Geçirmek

24 Saat Hapishane Hücresinde Bir Gün Geçirmek

1 saat önce

Ben Enes Batur, 24 Saat Boyunca Hapishane de hücre de bir gün geçirme videosu yaptık hapishane hücresi cezaevini nin içini 4 duvar arasında geçirdik bir gün boyunca hapishanede kalma challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, 24 Saat Boyunca Hapishane de hücre de bir gün geçirme videosu yaptık hapishane hücresi cezaevini nin içini 4 duvar arasında geçirdik bir gün boyunca hapishanede kalma challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:08 Kaynak: Youtube

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