Son Dakika Haberleri: 24 saat yol yardım hizmeti veriyor
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24 saat yol yardım hizmeti veriyor

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, 2 çocuk annesi Şükran Sernikli (47), 1 ay önce kurduğu oto kurtarıcı şirketiyle yolda kalanlara 24 saat hizmet veriyor.

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ADAPAZARI'nda, 2 çocuk annesi Şükran Sernikli (47), 1 ay önce kurduğu oto kurtarıcı şirketiyle yolda kalanlara 24 saat hizmet veriyor. Sernikli, "Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar" dedi.

İstanbul'da daha önce oto kurtarıcı firmasında uzun süre çalışan ve yöneticilik yapan Şükran Sernikli, 6 ay önce memleketi Sakarya'ya taşındı. 2 çocuk annesi Sernikli, yaklaşık 1 ay önce burada oto kurtarıcı şirketi kurdu. 4 oto kurtarıcı satın alan Sernikli, yolda kalanlara 24 saat hizmet vermeye başladı. Mesleğini memleketinde yapmaya karar verdiğini anlatan Şükran Sernikli, "Tepkiler iyi, bir kadın olarak takdir ediliyorum. Hiç araç çekmeye gitmedim; ancak düşünmüyor değilim, yapamayacağım şey değil. 7 gün 24 saat hizmet veren bir şirketiz ve telefonumuz hep açık. Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar. Özellikle geceleri yolda kalan ya da il dışından bağlantılı arayan kadınlar oluyor. Benim araştırmalarıma göre, Türkiye genelinde 3 kadından 1'iyim ben. Firma genelinde yönetici olarak yani firma sahibi olarak Türkiye'de ilkim" diye konuştu.


İstanbul, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:32 Kaynak: DHA
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