24 saatlik işlem hacmi 120 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolar artışla 103.75 milyar dolardan 123.05 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 32'si düştü, ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.52 artışla 11,749.02 dolara ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.2 milyar dolarlık artışla 213.61 milyar dolardan 216.88 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.