24 Saatte 300 Kamyon Kar Taşındı
18 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri 18 iş makinesi ve 95 personelle cadde, sokak araları ve okul bahçelerinde biriken karları temizliyor. Kent merkezinde bu kapsamda ekipler, son 24 saatte şehir dışına 300 kamyon kar taşıdı.
Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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