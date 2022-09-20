24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI

20.09.2022 12:08

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe duman altında kalırken, kent genelinde bir gökyüzünde bir sis bulutu olduğu görülüyor. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe duman altında kaldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan hurdalıktan yükselen dumanlardan dolayı gökyüzünde bir sis bulutunun olduğu görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: 24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement