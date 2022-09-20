24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe duman altında kalırken, kent genelinde bir gökyüzünde bir sis bulutu olduğu görülüyor. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe duman altında kaldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan hurdalıktan yükselen dumanlardan dolayı gökyüzünde bir sis bulutunun olduğu görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.