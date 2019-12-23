24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası - Son Dakika

24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası

6 saat önce

Kayseri'de renkli reçeteyle alınan ilaçları sattıkları iddiasıyla 24 kişinin yargılandığı davanın 2.'si görüldü.

24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası, System.String[]

Kayseri'de renkli reçeteyle alınan ilaçları sattıkları iddiasıyla 24 kişinin yargılandığı davanın 2.'si görüldü.


Olay


6 Mart 2019'da Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da bir, Konya'da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet harddisk ve 33 adet cep telefonu ve simkartı ele geçirildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, bin 569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirlendi.


Dava ertelendi


Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlar katıldı. Olayın ardından telefonlarına el konulduğunu söyleyen sanıklar, beraatlarını talep ederek, telefonlarının da geri verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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