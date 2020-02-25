24 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika

24 Şubat 2020 Haberleri
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24 Şubat 2020 Manşet Haberleri. Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi Son Dakika: Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı Sarp Akkaya, 'İyi ki Fenerbahçeliyim' diyerek Ali Koç'a sahip çıktı Setlere yeniden dönen Arda Kural hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım Suudi Arabistan, Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rıdvan Dilmen'in Sörloth ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Atakan Kayalar, gelecekte ailesine dava açabilir İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne? Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi yaralandı Fenerbahçeli taraftarlardan 'Satmayın beni' diyen Ali Koç'a büyük destek Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:18
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Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı