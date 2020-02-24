24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

24 Şubat 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Tutunamayanlar

01:35 Bir Gün Bir Çocuk

02:30 Tutunamayanlar

03:10 Diriliş Ertuğrul

03:45 1'de Bugün

03:55 Zaman Matinesi

04:30 Küçük Hanımefendi

05:20 İncir Ağacı

06:00 Beni Böyle Sev

06:20 Baba Can'dır

08:35 1'de Bugün

08:45 Diriliş Ertuğrul

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Geçmişin Gölgesinde

13:00 Aileler Yarışıyor

13:45 Kalk Gidelim

15:15 İncir Ağacı

17:00 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Şampiyon

23:50 Tutunamayanlar

Diriliş Ertuğrul, Tutunamayanlar, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor
Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan videoyu paylaşan Fethi Çağıl: Izdırap çekiyorum Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

Son Dakika Haberleri
07:33 Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 08:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]