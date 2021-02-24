24 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Cenaze İşleri

01:45 Kutupta Felaket

02:30 Gelinim Mutfakta

03:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Afili Aşk

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

20:00 Sadakatsiz

23:30 Hekimoğlu

23:45 Kutupta Felaket